ME voert charges uit in onrustig Scheveningen, negentien mensen aangehouden

Man neergesto­ken in auto in Den Haag, dader op de vlucht

29 december Een man is vanavond rond 18.45uur in de Convivastraat in de Haagse wijk Laak neergestoken. Op straat ligt veel bloed, maar de steekpartij zelf gebeurde vermoedelijk in een auto die in de straat geparkeerd stond. De dader is op de vlucht.