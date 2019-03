Mede-oprichter De Appel was verteller die zijn huis ombouwde tot theatertje

Peter van der Linden was zoon van de acteur en regisseur Jan van der Linden. Zijn vader hielp hem aan figurantenrollen bij het Residentie Tooneel. Na zijn professioneel toneeldebuut in 1948 bij het Zuid Nederlandsch Tooneel speelde hij voor gezelschappen als De Nederlandse Comedie en Toneelgroep Theater.



Met Erik Vos en anderen richtte hij in 1971 Toneelgroep De Appel op, dat uitgroeide tot een van de toonaangevende gezelschappen van het land. Voor zijn rol als Klytemnestra in Agamemnon bij De Appel kreeg hij in 1976 de belangrijke toneelprijs Louis d’Or.



Na zijn vertrek bij De Appel richtte Van der Linden zich op de vertelkunst. Zijn verhalen en sprookjes haalde hij uit heel de wereld en hij gaf daar zijn eigen draai aan. Het publiek dat op zondagmiddagen naar zijn Theatertje Thuis kwam, hing in deze intieme setting en door de mimiek en dictie van de meesterverteller niet alleen figuurlijk, maar ook bijna letterlijk aan zijn lippen.



