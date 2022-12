Medemenselijkheid is ver te zoeken als het gaat om de Binckhorst, tenzij je woningbouwer bent

Ondanks subsidie­stop groeit de kinderhulp van Stichting Lotje: ‘We hebben een grote gunfactor’

Een op de zes kinderen in Den Haag groeit op in armoede. Marina Sneijders (47) is manager van Stichting Lotje, een organisatie die zich inzet voor kinderen in nood. ‘Ogenschijnlijk kleine gebaren hebben veel impact.’

