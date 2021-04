Medewerker denkt in opdracht van directeur rekening te wijzigen, bedrijf voor anderhalf miljoen opgelicht

Aantal gehandicap­ten­plek­ken stijgt sneller in Transvaal en Schilders­wijk, gemeente doet onderzoek

24 maart Het aantal parkeerplekken voor invaliden is in de Schilderswijk en Transvaal sterker gestegen dan in andere wijken. Toch wordt juíst in deze wijken een aanvraag voor zo'n eigen parkeervak sneller goedgekeurd. De gemeente onderzoekt hoe ze dit kan terugdringen.