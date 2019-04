Medewerker Haags ministerie had illegale pillenhandel om feestvierders met ‘slaapproblemen’ te helpen

Volgens het Openbaar Ministerie probeerde Ruth de V. er vooral lekker aan te verdienen. De politie rolde haar handel in 2017 op, toen agenten in haar woning ene plastic tas vol doosjes en strips met honderden pillen vonden. Bij de rechtbank deed de Haagse uit de doeken hoe ze, als ‘jong en naïef’ meisje uit de provincie in de Haagse en Rotterdamse feestwereld was beland. ,,Ik kwam met allerlei soorten drug in aanraking”, vertelde de Haagse. Die drugs waren volgens haar de oorzaak van epileptische aanvallen, waardoor ze niet goed meer kon slapen.