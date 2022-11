Medewerker supermarkt gestoken bij overval in Den Haag, verdachten vooralsnog spoorloos

Betaald parkeren in Zuidwest? Iedereen schrikt zich rot: ‘Ik heb hier net heel veel geld geïnves­teerd’

Bewoners en ondernemers in Zuidwest, een van de armste wijken van Nederland, zijn zich rot geschrokken van het voornemen van de gemeente om hier betaald parkeren in te voeren. Den Haag investeert vele miljoenen in deze buurt om de sociaal-economische problemen en armoede in de wijk tegen te gaan. ,,Elke cent telt voor de mensen hier. Dit is een zeer slecht moment.’’

10 november