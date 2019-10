Medewerkers HMC Westeinde voeren actie voor betere cao: ‘We zijn de hele dag aan het rennen’

Het personeel draait vandaag alleen zondagsdiensten. Dat betekent dat mensen alleen spoedeisende hulp kunnen krijgen bij het HMC Westeinde. De operatiekamers, radiologie, verpleegafdelingen en tientallen andere afdelingen blijven gesloten. Daarnaast houden de zorgmedewerkers van het ziekenhuis een ‘lawaaioptocht’ rond het ziekenhuis.

Werkdruk

In de hal van het HMC Westeinde geeft verpleegkundige Marleen Eikelenboom (38) vandaag een gratis reanimatieles aan iedereen die het ziekenhuis binnenloopt. Onder het mom ‘als er te weinig verpleegkundigen zijn, moet u het zelf doen’.

,,Het doet me pijn om patiënten teleur te stellen, maar deze harde actievoering is nodig om te worden gehoord.” Ze pauzeert even. ,,Het stoort me wel dat wij zo weinig media-aandacht krijgen. Zodra de boeren op hun trekker stappen, kijkt iedereen vol belangstelling. Snotverdorie, waarom moeten wij zo hevig en lang actievoeren?”

Eikelenboom is verpleegkundige op de cardiologieafdeling, echtgenoot, moeder en sinds juni actievoerder. Tussen drie nachtdiensten en de zwemles van haar jongste kind door schreef ze een lied dat ze deze ochtend samen met collega’s luidkeels zal inzetten. Op de wijs van Oh, oh, Den Haag (uiteraard vervangen door ‘Oh cao’) strijdt ze voor een beter loon, meer personeel en minder werkdruk.

,,Ons werk is inmiddels zó druk dat we alleen nog maar de basistaken kunnen uitvoeren. Denk aan bloeddruk meten, zorgen dat de patiënt stabiel is en zijn pillen op tijd inneemt en ‘hop’ in bed. Een angstige patiënt voorbereiden op zijn operatie lukt nauwelijks. Dat vind ik heel erg.”

Een soort trekdrop

Soms ligt Eikelenboom ’s nachts in bed te malen of ze geen essentiële taken is vergeten. ,,We zijn de hele dag aan het rennen. En dat is niet specifiek een probleem van mijn afdeling, maar dat speelt in alle ziekenhuizen.” Ze sprak een ic-verpleegkundige elders in het land die in alle drukte moest kiezen tussen twee patiënten.

,,Eigenlijk moest ze bij de patiënt blijven die aan de beademing lag, maar tegelijkertijd werd er een ander binnengebracht in zeer kritieke toestand, waar nu alleen een leerling bij stond. Ze voelde zich een soort trekdrop. Die gaat een keer knappen. Dat gevoel herken ik. We zijn op. Eikelenboom heeft meer dan eens getwijfeld of ze de zorg moest verlaten. Weg van de gekte. ,,Maar mijn hart ligt hier.” Dus strijdt ze voor betere arbeidsvoorwaarden.

Landelijke staking

De actie van het HMC staat niet op zichzelf. Door het hele land wordt er door ziekenhuispersoneel acties gehouden. Ze strijden voor een goede cao voor alle 200.000 ziekenhuismedewerkers in Nederland. Ze willen een structurele salarisverhoging, extra toeslag op loon wanneer medewerkers op het laatste moment worden opgeroepen om te werken en ze willen goede afspraken over arbeids- en rusttijden.

AD-verslaggever Michiel van Gruijthuijsen was bij de staking aanwezig.