Medewerkers van gadgetbedrijf probeerden enorme brand zelf te blussen, brandweer doet onderzoek

Ravage bij bedrijf na grote brand woensdag, brandweer nog steeds aan het nablussen

Er is bijna niets meer over van het pakhuis van Megagadgets.nl aan de Rhone in Den Haag. In het pand brak woensdag brand uit. Het gebouw stortte volledig in. Deze donderdagochtend is de schade goed te zien. En die is enorm.

10:56