Medewerkster van wijkwinkel voor arme mensen haalt kas leeg: ruim 100.000 euro verdwenen

UPDATE Tegenstan­ders van pollers in Schilders­wijk zijn nog niet moegestre­den: ‘Lucht is viezer dan ooit’

14 juli Bewoners van de Schilderswijk in Den Haag demonstreerden vanavond voor de derde keer in een jaar tegen de afsluiting van hun wijk. De Hagenaars, die de vorig jaar genomen verkeersmaatregel spuugzat zijn, trokken vanuit het Stationsplein via de volkswijk naar het stadhuis. Die pollers moeten weg, was ook nu weer de boodschap.