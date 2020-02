Medewinkeliers zijn lok-beautywinkel zat: 'Heel veel succes met je wallen!'

Video Bizar filmpje: auto schept fietsende tienermeis­jes bij Sartrezij­de in Zoetermeer

11:53 Een 12-jarig meisje dat twee weken geleden aan de Sartrezijde in Zoetermeer werd aangereden is er gelukkig nog goed vanaf gekomen. Op een filmpje dat nu op Instagram rouleert is te zien hoe een auto keihard tegen haar fiets aan knalt. Het meisje rolt over de straat en komt tegen een boom tot stilstand.