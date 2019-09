MediaMarkt flyert in Mall of the Netherlands voor nieuw personeel: ‘Moesten iets bedenken’

Bewoners en onderne­mers zijn verpaupe­ring Weimars­traat zat: ‘Stel noodveror­de­ning in’

14:02 Een ooit chique winkelstraat in Den Haag die in de loop van de tijd is verpauperd en waar de onder- en bovenwereld zich vermengen. Die omschrijving van de Weimarstraat in een artikel van weekblad De Groene Amsterdammer kwam niet als een verrassing voor buurtorganisatie Wij Weimar. In een open brief aan de gemeente vragen ze om nog meer hulp om het in verval geraakte deel van de winkelstraat aan te pakken.