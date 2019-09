MediaMarkt flyert in Mall of the Netherlands voor nieuw personeel: ‘We moesten iets bedenken’

Zodra Paddy van den Berg (37) het rolluik van de nieuwe MediaMarkt in de Mall of the Netherlands even opent om iemand binnen of naar buiten te laten, drommen nieuwsgierige mensen samen om naar binnen te kijken. ,,Verkoopt u nog steeds koelkasten?", vraagt een mevrouw. ,,Jazeker", bevestigt chief customer officer Van den Berg, ,,Vanaf 10 oktober." Dat is de dag dat de 50ste vestiging van de elektronicagigant opengaat in de Mall in Leidschendam.

Het was nog even spannend of Van den Berg, vijftien jaar geleden zelf begonnen als verkoopmedewerker bij het bedrijf, alle 85 personeelsleden voor de nieuwste vestiging bij elkaar zou krijgen. Er zijn in de retail meer vacatures dan dat er sollicitanten zijn. ,,Toen we aan het einde van de zomervakantie nog zo'n 20 verkoopmedewerkers zochten, moesten we iets gaan bedenken", zegt hij. ,,We hebben toen flyers laten drukken. Gewoon op papier. En daarmee zijn we de Mall ingegaan. We zijn de flyers gaan uitdelen en zijn mensen gaan aanspreken met de vraag of ze bij ons willen komen werken.''