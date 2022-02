MediaMarkt verhuist naar oude pand van Hudson’s Bay in Den Haag

De locatie opent naar verwachting in mei 2022, meldt een woordvoerder van MediaMarkt. ,,We zijn heel enthousiast over dit pand. Het is een stuk centraler en het staat erg in het zicht’’, vertelt hij. ,,De winkel krijgt twee verdiepingen in plaats van drie, zoals in het huidige pand. Daardoor kunnen mensen ook gewoon eventjes door de winkel struinen om te kijken naar het assortiment. Dat kan daar makkelijker dan in de huidige winkel.’’