Mediamast komt in de knel door de bouw van nieuwe woontorens

Calamiteitenzenders op de mediatoren van Alticom aan de Louise Henriëttestraat in Den Haag komen mogelijk in de problemen door de bouw van de nieuwe woontorens Grotius I en II. Alticom waarschuwt het Haagse college van burgemeester en wethouders dat extra onderzoek nodig is.