Mediator moet zeeslag bij haven beëindigen

Aanstichter van de visrel is één staandwantvisser die zijn netten bij de Scheveningse haven uitgooit. Volgens watersporters en sportvissers zorgt hij voor zoveel gevaar en overlast dat de situatie moet worden aangepakt. De netten van deze visser liggen namelijk zó dicht bij haven en strand dat hengelaars er met hun lijnen in vast komen te zitten en surfers en zwemmers er verstrikt in kunnen raken. ,,Deze visser haalt al jaren bij surfers en andere vissers het bloed onder de nagels vandaan’’, aldus Jan Hoedeman. Hij is een van de sportvissers die gisteren de gemeenteraad toesprak. ,,Hij kreeg al stukken lood naar zijn hoofd, de kabels van zijn boot zijn vorige maand doorgesneden en er werden de afgelopen jaren zelfs molotovcocktails naar zijn boot gegooid.’’

Risico's

Secretaris Martijn Schuurmans van watersportvereniging Jump Team Scheveningen benoemde ook nog de risico’s voor surfers en zwemmers. ,,Er waren de laatste drie jaar zeker drie incidenten. We vragen u om daar iets aan te doen.’’ De Partij voor de Dieren liet het onderwerp op de agenda zetten nadat een filmpje was opgedoken waarop is te zien dat de visser zijn netten binnenhaalt in de buurt van kinderen die surfles krijgen.

Ernst

Wethouder Boudewijn Revis zegt geschokt te zijn door de ernst van de incidenten. ,,Meld die ook vooral’’, raadde hij aan. Hij gaf aan dat inmiddels een mediator is gevraagd te bemiddelen tussen de verschillende partijen. Een bemiddelingspoging die overigens niet eenvoudig op gang kwam. ,,Maar we hebben uiteindelijk een van de schippers die nogal belangrijk is om in dit proces te betrekken kunnen ‘vangen’. Hij heeft toegezegd mee te doen.’’ Revis verwacht dat over twee maanden meer over deze bemiddelingspoging te melden valt.



Een algeheel verbod op staandwantvissen ziet het college van b en w niet zitten. De gemaakte afspraken voor het gebied rond het havenhoofd zouden voldoende moeten zijn. De staandwantvisser zelf was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.



