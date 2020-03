Medisch commandant: ‘Ga lekker naar buiten, maak een strandwandeling’

Geen samenscho­lings­ver­bod in Haagse volksbuur­ten: ‘Afstand houden is alleen dringend advies’

13:10 Burgemeester Remkes van Den Haag gaat geen samenscholingsverbod instellen op pleinen in de wijken Transvaal en Schilderswijk. Meerdere politieke partijen in de stad pleiten hiervoor, omdat is gebleken dat veel mensen daar, voornamelijk Oost-Europese arbeidsmigranten, in groepjes bij elkaar komen op straat nu de café’s en koffiehuizen dicht zijn.