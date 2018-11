Medisch dossier patiënten HMC niet in te zien door bankroet

Faillissement

Het ziekenhuis zegt te werken aan een alternatief voor patiënten. ,,We hebben daarvoor even tijd nodig, omdat we door het faillissement overvallen zijn.” Patiënten kunnen tijdens een consult in het ziekenhuis hun zorgverlener vragen om inzage in hun medisch dossier.



Robbert Ledeboer, bestuurder van Meddex, voorziet dat de website sowieso tot half december in de lucht blijft. ,,Wij hopen op een doorstart. Bij de curator hebben zich inmiddels meerdere geïnteresseerden gemeld”, aldus de directeur. Volgens Ledeboer is het bedrijf in financiële problemen gekomen doordat het te snel is gegroeid.



Een deel van de patiënten van het HMC kunnen vanaf 2009 online hun medische gegevens inzien via de site. Zij konden onder meer informatie over laboratoriumuitslagen, röntgenonderzoeken en allergieën voor bepaalde medicijnen opvragen. De site was volgens het ziekenhuis handig voor mensen die veel op reis zijn of voor mensen die hun gegevens met een andere arts willen delen.



