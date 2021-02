Medisch personeel heeft handen vol aan hersenletsel en breuken door glij- en valpartijen

Op zoek naar de laatste daklozen in de vrieskou: ‘De muizen schoten weg bij zijn eten’

10:16 Een kleine groep daklozen in Den Haag blijft liever bij tien graden vorst buiten slapen, in plaats van in een warm bed in de daklozenopvang. Om hun vertrouwen te winnen in de hoop ze toch veilig naar binnen te krijgen en om in de gaten te houden of ze niet onderkoeld raken of zelfs overlijden, gaat het Leger des Heils elke avond op pad langs de buitenslapers.