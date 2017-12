Medisch wonder: Justin Lopes (HBS) speelde al 9 duels met tere hamstring

ADO Den Haag ondanks verlies weer terug in categorie 2

20:09 Den Haag heeft over vorig seizoen een verlies van 3,2 miljoen euro geleden. De voetbalclub boekte tegenvallende inkomsten uit transfers en ontving minder geld van sponsors. Toch heeft de licentiecommissie van de KNVB de huidige nummer acht van de eredivisie ingedeeld in categorie 2, de middelste groep in het financiële systeem van de nationale voetbalbond.