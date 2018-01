Medley ingevlogen voor trainingskampen

Bij aankomst valt de temperatuur zwaar tegen. Met 14 graden is het deze zaterdag koud, en zondag nog een graadje minder. Maandag is het niet veel beter, meldt Buitenradar, die hier ook prima werkt, en ook nog 60 procent kans op regen.



Katwijk zit tot maandag in Benamaldéna, dat is 20 minuten rijden van Torremolinos, waar Noordwijk de tenten heeft opgeslagen. Die voetballers vertrekken ook maandag weer naar het koude Nederland. Alleen Rijnsburgse Boys en SJC blijven tot woensdag in Torremolinos. Medley is daar langer want hij moet nog een aantal keer optreden.