Medley komt in je straat of bij de deur kersthits zingen

Mag dat allemaal wel?

,,Ik hou me aan de regels die zijn voorgeschreven om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Dat moet het publiek ook doen. Maar je kunt bij zo’n vrolijke samenzang of bij mijn meezingers makkelijk 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Bij mij is het altijd een vrolijke boel dus de mensen doen echt wel mee. Lekker in de frisse lucht. Mijn optredens geef ik desnoods in de straat, of voor je voordeur. Of in de tuin. Op het terras. Het gaat om de sfeer.”



,,Ik ben van huis uit al een optimist maar dit gaat toppie worden. De boekingen voor december lopen trouwens al binnen en ik ga met mijn zingfeestjes tot in januari door. Free publicity genoeg. Van de week nog voor SBS 6 een pilot gemaakt met cameraman Ron Schmid, bekend van het programma Ik Geloof In Mij. Dat is voor een nieuw Nederlands muziekprogramma. Michael van der Plas doet ook mee. Mijn optredens kan ik ook nog uitbreiden met Xmas queen Dee Honey. Of met de Christmas Babes, beter bekend als de swingende anti-stress-shotjes.”