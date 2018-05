Mee met de strijd tegen de vlammen die de Blue Lagoon vernietigden

Al snel werd duidelijk dat de Blue Lagoon niet meer te redden was. Maar dat was op een gegeven niet de grootste zorg. De brandweer is al zo'n tien minuten aan het blussen als Ludovici naar hen toe komt en zegt dat het kan zijn dat de nachtportier nog binnen ligt. ,,Dat komt wel even binnen.'' Vooral omdat de brand zo groot is, dat de brandweer ook niet meer naar binnen kan. ,,Dat hebben we ook gelijk met elkaar gedeeld. Ja, er zit misschien nog iemand binnen, maar wij gaan niet. De overlevingskans is nihil.'' De opluchting is dan ook groot als even later de politie laat weten dat de nachtportier veilig is.



Met man en macht werken de brandweerlieden daarna om de schade zo miniem mogelijk te laten zijn. Maar wat eerder werd gedacht komt ook uit: van het restaurantgedeelte van de Blue Lagoon blijft niets over.