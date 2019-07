Mee op bijensafari: hoeveel honing produceren de Haagse bijen?

Gehuld in een imkeroutfit stonden kinderen gisteren oog in oog met de ‘Haagse’ bijen bij buurtboerderij De Nijkamphoeve. Wij gingen afgelopen weekend mee op bijensafari tijdens de nationale imkerijdag om alles over de bij te leren.