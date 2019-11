Meedoen aan de CPC? Inschrijven kan vanaf nu

In 2020 moet het wel weer gaan lukken. Dat wordt dan de 45ste editie. Deze mijlpaal zou eigenlijk in 2019 worden gehaald, maar is vanzelfsprekend doorgeschoven naar komend jaar. Speciaal voor het jubileum wordt er een CPC4all (red: City Pier City voor iedereen) georganiseerd. Dit is een loop voor de mensen die niet aan de al bestaande onderdelen mee kunnen doen door bijvoorbeeld een handicap of andere beperking. Deelnemers mogen bij deze loop gebruik maken van hulpmiddelen als loopfietsen en rolstoelen. Ook mag er een begeleider mee.