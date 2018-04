Meekijken met de restauratie van het oudste schilderij in het Mauritshuis

Baasje negeert gewonde fietser die viel na ontwijken van loslopende hond

16:55 Een fietser heeft gisteren in de Veursestraatweg in Leidschendam kneuzingen aan zijn hand, knie en ribben opgelopen nadat hij moest uitwijken voor een loslopende hond. In plaats van de gevallen man te helpen, bekommerde de eigenares zich alleen over haar hond, die niet geraakt werd. De schoondochter van het slachtoffer is woedend op de vrouw en doet via Facebook een getuigenoproep.