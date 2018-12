Meer aandacht voor jonge moeders heeft de babysterfte in Den Haag aanzienlijk teruggedrongen

Het was een shock, precies tien jaar geleden. Voor wetenschappers, voor verloskundigen, voor (aankomende) ouders. Waar iedereen ervan overtuigd was dat het nergens zo veilig is om kinderen te krijgen als in Nederland, bewees vergelijkend onderzoek naar babysterfte dat in Nederland de perinatale sterfte (de sterfte van baby's kort voor, tijdens en kort na de geboorte) het grootst was binnen West-Europa.