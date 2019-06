Meer agenten en ambulances op straat door landelijke 112-storing, politiebureaus en kazernes in regio Haaglanden zijn open

Mensen die met spoed hulp nodig hebben, kunnen de hulpdiensten bereiken via 088-6628240 voor 112 en voor 088-9659630 voor 0900-8844. De politie benadrukt met klem alleen dit nummer te bellen als er sprake is van een noodsituatie. Als er niemand opneemt, adviseert de politie om het te blijven proberen.

De politie is op drie manieren te bereiken: via social media, de alternatieve telefoonnummers en de politiebureaus. Volgens de politiewoordvoerder zijn alle bureaus vanavond open, ook de politiebureaus die normaal gesproken aan het einde van de middag dicht gaan. Op de website van de politie kun je kijken welk bureau het dichtstbij is.

Ook de brandweer heeft alle kazernes opengesteld. Ook op de website van de brandweer kun je zien welke kazerne het dichtst in de buurt is.

Er rijden meer ambulances in de regio. De GGD Haaglanden adviseert mensen die zorg nodig hebben, zelf naar het ziekenhuis te komen. Mocht dat niet lukken, dan adviseert de GGD om naar een andere openbare ruimte te komen zoals een politiebureau of brandweerkazerne, omdat de medewerkers daar via een ander netwerk ambulances kunnen oproepen.

De gemeente Delft zet meer toezichthouders in die ook hulp kunnen bieden in noodsituaties.

Mensen die op zee in de problemen zijn, kunnen de KNRM bereiken via Whatsapp (06 13 88 67 27) en e-mail ccc@kustwacht.nl.