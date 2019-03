Meer anonieme meldingen van drugslabs in Den Haag

Het aantal anonieme tips over drugslabs in Nederland is voor het vierde jaar op rij gestegen. In 2018 ontving het platform een recordaantal van 249 meldingen over productielaboratoria van onder andere xtc en ghb, een stijging van 40 procent. De grootste stijging is te zien in de regio’s Den Haag en Noord-Nederland. ,,De tijd dat er vooral gemeld werd over drugslabs in het zuiden van het land is voorbij”, aldus woordvoerder Marc Janssen.