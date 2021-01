Meer besmettingen en MBO-studenten leren in rap tempo vaccineren: lees het laatste coronanieuws

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van dinsdag 5 januari.

In Den Haag en omstreken werden er de afgelopen 24 uur 420 nieuwe besmette personen geregistreerd. Gisteren waren dat er 256. In totaal zijn er 7 mensen overleden in deze regio.

In Den Haag kwamen er de afgelopen 24 uur 200 nieuwe besmettingen en vier sterfgevallen bij (gisteren 123 en één sterfgeval). In Delft waren dat er 33 en in Westland 51. In Zoetermeer werden 49 positief geteste mensen geteld en twee sterfgevallen. Ook in Voorschoten werd één sterfgeval gemeld.

Stijging positief getest (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 200, 4 sterfgevallen

Rijswijk + 17

Wassenaar + 13

Voorschoten + 3, 1 sterfgeval

Leidschendam-Voorburg + 25

Delft + 33

Pijnacker-Nootdorp + 17

Zoetermeer + 49, 2 sterfgevallen

Westland + 51

Midden-Delfland + 12

Verder in het coronanieuws

MBO-studenten leren vaccineren

ROC Mondriaan gaat 280 studenten van de opleidingen Doktersassistent en Apothekersassistent de komende weken in sneltreintempo leren vaccineren. ,,Zij zien de ellende in verpleeg- en ziekenhuizen met eigen ogen en staan te popelen om te helpen.”

Hulp van Rode Kruis

Hulpverleners van het Rode Kruis gaan de GGD Haaglanden helpen bij het vaccineren vanaf maandag bij het ADO-stadion. Ze zullen helpen prikken, maar ook als EHBO’ers aanwezig zijn om mensen bij te staan, bijvoorbeeld wanneer er een allergische reactie op zou treden bij een gevaccineerde.

Regionale ziekenhuizen krijgen morgen vaccins

De ziekenhuizen in Den Haag, Delft en Zoetermeer krijgen morgenmiddag het langverwachte vaccin tegen corona en beginnen dan direct met het prikken van eigen medewerkers die het meeste risico lopen op besmetting. Ambulancemedewerkers zijn donderdag aan de beurt. ,,Stilstaan is voor ons geen optie.”

‘Een school kies je niet online’

Geef de leerlingen in groep acht extra tijd om tot een goede schoolkeuze te komen. Deze oproep doet moeder Angelina Codron nu ze merkt dat steeds meer fysieke open dagen naar online worden verplaatst. ,,Op die manier kun je toch geen goede schoolkeuze maken?”

Wordt het weer livestream of toch dampende massa?

De evenementenbranche weet niet of het komend jaar weer mogelijk wordt om groepen mensen bij elkaar te brengen. De Alliantie van Evenementenbouwers is klaar met de onzekerheid: uiterlijk 1 februari willen ze duidelijkheid over waar de sector aan toe is.

Hagenaar is gek op mineraalwater

Bergen koffiecups, emmers vol schoonmaakproducten en meer behoefte aan luxe vlees- en visproducten. De pandemie heeft voor de nodige verschuivingen gezorgd bij het online-boodschappen doen. Opvallend was dat bij Hagenaars vooral koolzuurvrij mineraalwater niet was aan te slepen.

Prikdiploma

Ferry Krul wil dolgraag helpen met vaccineren. De 37-jarige Delftenaar beschikt al over een ‘prikdiploma’. ,,Dat haalde ik bijna dertig jaar geleden, toen mijn diabetes begon. Maar of dat papiertje hier ook van pas komt?” klinkt het grappend ,,Het is mij verre van duidelijk wie er wel en wie er niet mag vaccineren.”

