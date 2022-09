Meer Dalmatiërs na nieuwe film: Dierenambulance ziet in vijftig jaar tijd de veranderingen

Vogels uit overvolle Haagse kamers vliegen nu rond in volière van camping in Brielle

Het was al een tijdje dringen in de vogelkamers van Stichting Dierenhospitaal en Dierenambulance Den Haag e.o. Het bericht van Camping De Krabbeplaat in Brielle die zich spontaan meldde en twintig vogels wilde opnemen in hun vollière, kwam dan ook als een geschenk uit de hemel.

22 augustus