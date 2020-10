Meer dan 100 scootmobielen en rolstoelen van Transvaal naar Turkije

De Stichting in het Haagse Transvaalkwartier heeft het hele jaar rolstoelen en scootmobielen verzameld. Die collectie gaat om 13.00 uur op weg naar de provincie Elazig in Turkije.

,,Op regelmatige basis helpen wij gehandicapte mensen in Turkije’’, vertelt fractievoorzitter van de Islam Democraten en voorzitter van de stichting Tahsin Çetinkaya. Eén of twee keer per jaar houden zij een grote inzamelingsactie, voor een stad, dorp of provincie die wel wat extra hulp kan gebruiken.

Aardbeving

,,Elazig is begin dit jaar getroffen door een aardbeving, mensen in die streek hebben het financieel niet goed en er is in de provincie een tekort aan hulpmiddelen, zoals rolstoelen en scootmobielen’’, aldus de voorzitter. De stichting heeft contact gehad met de provincie en aan de hand daarvan is er een indicatie gemaakt van wat er nodig is in Elazig.

,,Eigenlijk zou er in mei al een vrachtwagen met rolstoelen en scootmobielen naar Turkije gaan, maar door de coronacrisis heeft dat langer geduurd.’’

Quote We leveren per jaar ongeveer 50 hulpmidde­len aan individuen en we organise­ren de grotere jaarlijkse acties Tahsin Çetinkaya

Hele jaar door

Het hele jaar kan Turkije rekenen op steun van de stichting. Zij organiseren niet alleen grote acties, maar inwoners van Turkije kunnen het hele jaar aanvragen doen voor hulpmiddelen. ,,We leveren per jaar ongeveer 50 hulpmiddelen aan individuen en we organiseren de grotere jaarlijkse acties.’’

Door donaties, van onder andere inwoners van Den Haag, heeft de stichting de hulpactie mogelijk kunnen maken.

De stichting werd in de jaren 70 opgericht in het Transvaalkwartier om Turkse gastarbeiders te helpen met het vinden van de juiste voorzieningen in Nederland. Nu richt de stichting zich niet alleen op het helpen van Turkse Nederlanders, maar biedt de stichting ook steun aan Turkije door middel van deze acties.

