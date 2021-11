Meer dan 20.000 demonstranten bij protestmars tegen coronamaatregelen in Den Haag

videoZo'n 20.000 tot 25.000 mensen hebben zondagmiddag in Den Haag meegelopen in de mars tegen het coronabeleid. De protesttocht, die begon en eindigde op het Malieveld, verliep zonder veel problemen. Kort voor het einde van de demonstratie meldde de politie aan het ANP dat er geen aanhoudingen zijn verricht.

De mars voerde onder meer langs de Hofvijver, over Plein 1813 en door de Javastraat. Vele tientallen agenten, zowel lopend als in busjes, begeleidden de tocht. De sfeer was gemoedelijk. Wel was er af en toe zwaar vuurwerk te horen. Veel mensen hadden borden, spandoeken of vlaggen bij zich met daarop teksten tegen het coronabeleid of tegen het kabinet-Rutte.

Om 13.00 vertrok de protestmars vanaf het Malieveld.

Ook werden er leuzen gescandeerd als ‘Liefde, vrijheid, geen dictatuur’. Op spandoeken stonden teksten als ‘Wij zijn de leugens zat’ en ‘Laat je niet bedisselen door het Schwabsurdisme’. Op lantaarnpalen en prullenbakken langs de route zijn honderden stickers geplakt met de teksten ‘media = virus’ en ‘covid-vaccin = vergif’.

Na de tocht gingen de meeste deelnemers meteen huiswaarts. Ze liepen in grote groepen van het Malieveld naar het even verderop gelegen Centraal Station. De betoging was georganiseerd door Samen voor Nederland, een samenwerkingsverband van tientallen organisaties. Een van de initiatiefnemers is Michel Reijinga, die eerder demonstraties tegen het coronabeleid heeft georganiseerd.

De demonstranten verzamelden zich rond 12.00 op het Malieveld in Den Haag.

De organisatie en de politie hielden al rekening met duizenden deelnemers. Om 10.00 vanochtend verzamelden de eerste betogers zich. Enkele boeren parkeerden hun trekkers naast het Malieveld. Het is voor het eerst dat ook zij zich mengen in een coronademonstratie.

In tegenstelling tot het lawaaiprotest van vorige week dinsdag rondom de coronapersconferentie is deze demonstratie wel van tevoren aangemeld bij de gemeente Den Haag. Er zijn verschillende afspraken gemaakt over ordebewaking en de uitgestippelde route van de protestmars, meldt calamiteitensite Regio15.

De eerste boeren verzamelden zich omstreeks 10.00 al rond het Malieveld in Den Haag

Door de demonstratie zullen meerdere bus- en tramlijnen van de HTM vandaag omrijden. Het vervoersbedrijf laat weten dat zo lang mogelijk de normale route wordt gereden. Het gaat om tram 1, 15, 16, en 17 en bus 20, 22, 23, 24 en 28.

,,Tram 9 rijdt de normale route, maar ondervindt vertraging bij het Malieveld. Naar verwachting rijden de trams en bussen om tussen 13.00 en 16.00 uur’’, schrijft de HTM. Op de website staan de vervallen haltes en reisadviezen. ,,Houd rekening met vertraging en extra reis- en overstaptijd”, aldus de Haagse vervoersmaatschappij.

