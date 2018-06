Meer dan 35.000 Turkse Nederlanders naar Turks stemlokaal in Den Haag

Slachtof­fer steekpar­tij Keizer­straat weer thuis; nog een man vast

16:27 De 23-jarige Hagenaar die in de nacht van zaterdag op zondag in de Scheveningse Keizerstraat gewond raakte door een steekpartij is weer thuis. De politie meldde eerder dat de man in kritieke toestand in het ziekenhuis was opgenomen.