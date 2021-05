Meer dan 600 mensen bij Fieldlab van het Residentie Orkest in het Zuiderstrandtheater

Column Hoe het kan dat een stad als Den Haag niet een voetbal­club heeft die meedraait in hoogste regionen?

13 mei Ik weet dat het ADO-terrein is omgekat tot priklocatie en dat de meeste mensen er geen centje pijn van hebben - maar dít prikje gaat even pijn doen. Verdriet jeukt. Krabben maakt het erger. Die penalty had de wedstrijd kunnen doen keren. De penalty van El Khayati. Maar het werd een schot dat alles in zich verenigde dat ADO het afgelopen seizoen uitstraalde: nul visie, labbekakkerig, zonder fut, amechtig hopend op een wonder.