Meer dan de helft van de vrouwen geconfronteerd met intimidatie: ‘Voor de zomer plan van aanpak’

Hinderlijk achterna lopen, ongewenst aanraken, nastaren, bespugen of in het nauw drijven. Beduidend meer vrouwen (55 procent) dan mannen (29 procent) zijn afgelopen jaar geconfronteerd met enige vorm van wat wordt genoemd straatintimidatie. En niet alleen op straat. Ook in het openbaar vervoer en bij uitgaansgelegenheden komt het vaak voor. In veruit de meeste gevallen zijn de daders jongens of mannen of groepen daarvan.