Meer dan tien agenten gewond tijdens jaarwisseling, korpschef boos en noemt situatie ‘onverteerbaar’

De politie meldt dat er tijdens de jaarwisseling meerdere agenten gewond zijn geraakt bij verschillende incidenten tijdens de jaarwisseling. Van de Eenheid Den Haag waren dat er meer dan tien. ,,Een aantal van hen moest naar het ziekenhuis voor medische behandeling”, aldus de politie. Zo moest een politieagent naar het ziekenhuis worden gebracht die op de Koppelstokstraat zijn eigen fiets naar zijn hoofd kreeg geslingerd. De ‘fietsgooier’ is opgepakt.



De politiemensen werden onder meer bekogeld met zwaar vuurwerk, met verwondingen en gehoorschade als gevolg. Dat hulpverleners gehinderd of belaagd zijn tijdens het werk maakt korpschef Henk van Essen boos. ,,De vuurwerktraditie is er één geworden waarbij er elk jaar collega’s blijvende gehoorschade en ander letsel oplopen”, zegt hij. ,,Ik maak me daar kwaad over. We moeten als samenleving nadenken over betere manieren om het nieuwe jaar in te luiden. Eenduidige vuurwerkregels kunnen in de toekomst bijdragen aan een feestelijk verloop van de jaarwisseling.”



Van Essen benadrukt dat de veiligheid van burgers en van hulpverleners voorop staat bij het politieoptreden. ,,Dat collega’s zijn gehinderd en belaagd terwijl zij anderen proberen te beschermen, is onverteerbaar.’