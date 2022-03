Meer dan zestig tips over straatroof waarbij 79-jarige man met hondje wordt geschopt en geslagen

Of hij zijn mobieltje wil afgeven, vraagt de opvliegende man met zwarte capuchon over zijn hoofd, maar dat heeft het slachtoffer die woensdag 15 december 2021 niet bij zich. Vrijwel direct krijgt hij klappen, wordt hij geschopt en krijgt hij een knietje in zijn gezicht op de hoek van de Bragastraat en de Jansoniusstraat.

Doorzoekt zijn zakken

Hij verweert zich en probeert nog weg te komen door een andere straat in te lopen, maar de rover laat hem niet met rust. Het slachtoffer valt achterover tegen een geparkeerde scooter aan, terwijl hij zijn hondje nog aan de lijn heeft. Terwijl hij op de grond ligt doorzoekt de rover zonder succes zijn zakken op waardevolle spullen. Uiteindelijk vlucht de zeventiger een garage in.

,,Het is zaak dat de dader zo snel mogelijk van straat wordt gehaald”, zei de politie dinsdagavond al in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Een dag later zijn er al meer dan zestig tips binnengekomen. ,,Die worden uiteraard allemaal nagelopen”, zegt een politiewoordvoerder. ,,We hopen dat we snel een herkenning of aanhouding hebben.”