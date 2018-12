Meer drukte bij Rijksrecherche

De Rijksrecherche had het drukker dan ooit met onderzoek naar geweldsincidenten bij de politie en naar mogelijk strafbare misstanden bij justitie, politie en het openbaar bestuur. Drie keer waren ze in Den Haag vanwege schietincidenten waarbij agenten betrokken waren. Zoals bij Malek F., die op 5 mei bij de Haagse hogeschool willekeurig mensen neerstak. Maar ook elders in de regio kwam de Rijksrecherche in actie. In Delft bijvoorbeeld, waar de 18-jarige Wessel overleed door mogelijk een politiekogel. Hij trok iets wat op een wapen leek bij een coffeeshop in de prinsenstad.



De grootste stijger in het aantal zaken wordt evenwel veroorzaakt door het toegenomen aantal meldingen over vermoedens van misstanden bij de politie en het overheidsapparaat. Zoals een politiemol of een gemeenteambtenaar die door een aannemer een badkamer laat zetten, in ruil voor een mooi bouwproject.

Van Persie

Jolanda Holierhoek, regiohoofd Den Haag bij de Rijksrecherche, vermoedt dat het komt doordat meer het belang wordt ingezien dat ambtenaren en politiemensen integer dienen te handelen. ,,Je ziet al in de opleiding bij de politie dat hiervoor meer aandacht is. Weet je nog de Van Persie-zaak (2005, red.)? Meer dan tweehonderd agenten hadden geprobeerd in zijn dossier te kijken. Dat kan echt niet meer.‘’



,,Het lekken van gegevens is van alle tijden'', vervolgt Holierhoek, ,,maar het is nu wel gemakkelijker omdat een agent zelfs op zijn telefoon zaken kan opzoeken. Daarom is het goed dat de focus hier op ligt.''

Sidderde