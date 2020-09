‘Meer geld nodig om mensen om te scholen’

Volgens haar heeft de crisis bepaalde bedrijfstakken keihard geraakt, zoals de reisbranche, evenementensector en horeca. De verwachting is dat de werkloosheid hier flink zal toenemen. Tegelijkertijd is er een tekort aan arbeidskrachten in technische sectoren, de zorg en het onderwijs. ,,We kunnen werklozen voorkomen als we nu flink investeren in het begeleiden van werk naar werk.’’