Meer hardrijders op de bon geslingerd voor overtredingen binnen bebouwde kom

Uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en LocalFocus blijkt dat de stijging in de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg het grootst was. Daardoor gingen ook de opbrengsten van de boetes omhoog met respectievelijk 214.820 en 121.850 euro.



Volgens de analyse van LocalFocus blijkt er landelijk gezien een flinke stijging in het aantal boetes voor overtredingen waarbij automobilisten meer dan dertig kilometer per uur boven de maximumsnelheid zaten. Dat ging vorig jaar met zes procent omhoog. Ook in Den Haag was het regelmatig raak. Zo hielden agenten rondom het Zuiderpark afgelopen week nog een automobilist aan die met ruim 106 kilometer per uur over de weg reed. Vorig jaar werd een man op de Vreeswijkstraat aangehouden die 136 reed.