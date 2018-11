Meer horeca in Den Haag dan in Dublin en Madrid

Iedereen herkent het beeld wel: winkels in de binnenstad sluiten en ontbijtbars, lunchrooms en restaurants verschijnen. Bovendien opent bijna geen nieuwe winkel zonder koffiecorner. Locatus, de Nederlandse organisatie die ontwikkelingen in winkelgebieden op de voet volgt, heeft het aandeel horeca in tientallen steden in Europa op een rijtje gezet. Wat blijkt: Den Haag (35 procent horeca in de binnenstad) staat op nummer vier. Alleen Londen Covent Garden (41 procent), Amsterdam (40 procent) en Londen West End (37 procent) staan hoger. ,,En dan is de vergelijking met Londen eigenlijk niet eens een eerlijke”, stelt Gertjan Slob, directeur onderzoek bij Locatus. ,,De huur van vastgoed per vierkante meter is daar zo hoog, dat veel bedrijven geen kantine hebben en personeel dus wel buiten moét eten. Dat geldt ook voor woningen: er zijn maar weinig Londenaren met een volwaardige keuken. Met als gevolg dat bijna iedereen geregeld buiten de deur eet of iets laat bezorgen.”

Leegstand

Dat Den Haag inmiddels meer horecatenten telt dan uitgaanssteden als Dublin en Madrid, is met name opvallend omdat wij nou niet per se het meest uitgaande volk zijn van Europa. ,,Dat zet vraagtekens bij de toekomstbestendigheid”, vertelt Slob. ,,Als we over een tijdje een economische dip krijgen, ben ik bang dat er een sanering in de horeca zal gaan plaatsvinden. Panden die na het vertrek van winkels zijn gevuld met horeca, kunnen opnieuw leeg komen te staan.”



Dat is iets dat vastgoedeigenaren en de gemeente zich goed moeten realiseren. ,,Het lijkt mij zaak om nu al actie te ondernemen. Je moet het dak repareren als de zon schijnt en niet als het regent. Nu al moet de gemeente kijken naar alternatieven. Woningen bijvoorbeeld: daar is veel vraag naar”, aldus Slob.



