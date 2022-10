Meer hotelbedden in Den Haag: hofstad in top 3 van Europese steden

Column Halloween is een nationale feestdag voor feestwin­kels en hun rinkelende kassa’s, meer niet

Ik weet niet of de premier Halloween viert – ik denk het niet, hij zit per slot van rekening al in een griezelkabinet – maar één ding weet ik zeker: toen wij beiden jong waren had je geen Halloween. Wij hadden Sint Maarten.

