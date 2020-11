Meer ic-bedden? Zo makkelijk gaat dat niet, want dit komt er allemaal bij kijken

Geen ellenlange chatge­sprek­ken, maar gelijk corona­proof daten in Den Haag met nieuwe app

20 november In een tijd waarin je met een boog van anderhalve meter om mensen heen moet lopen, is het als vrijgezel vrij lastig om iemand tegen het lijf te lopen. De datingapp Breeze moet daar verandering in brengen. Vanaf vandaag kunnen Haagse singles er ‘coronaproof’ mee daten.