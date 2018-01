Meer jongeren naar theater dan verwacht

Het HNT bereikte dat onder meer met educatieve programma's. De avonden onder de noemer ...is hot waren een succes. Tijdens deze avonden brengen opvallende publieke figuren als bijvoorbeeld John van Zweden actuele thema's onder de aandacht. Ook het segment 'gesubsidieerd toneel' trok meer bezoekers naar de Haagse theaters dan verwacht.



Vanwege de positieve resultaten kan er sneller dan verwacht meer geld naar de programmering. Ook wordt geïnvesteerd in toneelvoorstellingen.



De voorstelling die het meeste opviel was de theatervoorstelling The Nation, een theaterthriller over de op hol geslagen Nederlandse multiculturele samenleving. Vanwege het succes wordt deze voorstelling in augustus nog drie keer herhaald.



Ook het Haags Historisch Museum heeft een goed jaar achter de rug. Het kreeg met 47.000 bezoekers 4.000 mensen meer binnen dan in 2016. Vooral de tentoonstelling Arm en Rijk/Rijk en Arm over de ongelijkheid in de stad trok veel publiek.



Museum De Gevangenpoort sloot het jaar af met zo'n 63.000 bezoekers. Daarmee was het een van de drie beste jaren ooit.