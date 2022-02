Meer kamers verhuurd, meer problemen: ‘Nood is zo hoog, dat kwaliteit van buurt niet uitmaakt’

Cultuur­shock niet groot na migratie naar Nederland: ‘Moeder leerde op school al waar Klaziena­veen lag’

Wat de grootste overeenkomst is tussen Chinese families? Graag samen, met elkaar eten, zegt Richard Go (55). En dat zie je terug in het straatbeeld in Nederland. De cultuur staat centraal in een nieuwe tentoonstelling over de migratie in museum Beeld en Geluid in de Haagse Zeestraat. ‘Het scheelde een hoop dat ze de taal al spraken.’

7 februari