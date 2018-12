Meer kans op têtê-à-têtê met een dinosaurus dan op hoofdprijs loterij

Het onderzoeksbureau Motivation werd door de Staatsloterij ingeschakeld om deelnemers te ondervragen die zich onderwerpen aan de grootste belastingtruc die de overheid in petto heeft. Algemeen wordt de Staatsloterij gezien als een manier van belastingheffen voor mensen die niet kunnen rekenen. Een kanttekening is op z’n plaats: Motivation was kort geleden ook verantwoordelijk voor die rekenblunder bij de flitsenquête over de zomer- en wintertijd. Waarbij werd beweerd dat de zon in de zomer om acht uur al ondergaat.