Meer locaties voor coronatest: ‘We willen voorkomen dat mensen het openbaar vervoer nemen’

De GGD onderzoekt of er meer coronatestlocaties kunnen komen in de regio. Niet iedereen heeft namelijk een auto om mee naar Nootdorp te rijden. ,,We willen niet dat mensen met klachten het openbaar vervoer nemen.”

In Den Haag is deze week een nieuwe testlocatie geopend en in Delft zoekt de GGD nog naar een geschikte plek. De nieuwe testlocatie aan de Lange Lombardstraat in Den Haag is een uitbreiding van de teststraat in Nootdorp en vooral bedoeld voor Hagenaars die geen eigen vervoer hebben.

,,We willen dat mensen liefst alléén komen en als je geen auto hebt, is Nootdorp een lastige locatie”, zegt een woordvoerster van GGD Haaglanden. ,,We kregen daar veel vragen over. Wij testen mensen die al klachten hebben, die willen we vooral niet met het openbaar vervoer laten reizen.”

Dat is ook de reden dat de GGD naar andere gemeenten kijkt voor het uitbreiden van de testlocaties. Delft is een van die gemeenten. Die gemeente huisvest vanwege de TU veel studenten, die doorgaans geen auto hebben. ,,We kijken naar Delft en naar andere gemeenten. We willen het zo laagdrempelig mogelijk maken voor mensen om zich te laten testen. ”

Alle aanvragen

In Den Haag kunnen vanaf deze week zo’n driehonderd mensen per dag getest worden. Dat komt bovenop het aantal coronatesten dat de GGD al uitvoerde van rond de elfhonderd per dag. ,,Het aantal testaanvragen is enorm gestegen, met ongeveer 40 procent. We hebben voldoende capaciteit om aan alle aanvragen te voldoen.”

Een toename werd eigenlijk pas verwacht in het najaar. Dat zich al eerder aankondigde, leverde problemen op bij het landelijke systeem waar de aanvragen voor de testen binnenkomen. Daardoor gebeurde het dat mensen langer moesten wachten dan gebruikelijk voordat ze de uitslag kregen.

Dat moet niet te lang duren: ,,Mensen maken zich ongerust of ze corona hebben en ze moeten thuis blijven zolang ze op de uitslag wachten. Ze kunnen dus ook niet naar hun werk. Als dat een dag langer duurt, is dat heel vervelend.”