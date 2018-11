‘Meer mbo’ers naar musea’

Het idee is afkomstig van D66-raadslid Birgül Özmen uit Rotterdam. Daar krijgen mbo’ers de kans om mee te doen aan een speciaal programma in het Museum Boijmans van Beuningen. In de Maasstad krijgen studenten een voorbereidende les op school, waarna ze naar het museum gaan. Zo komen jongeren in aanraking met kunst om vervolgens een breder perspectief te ontwikkelen.



Volgens Özmen kan zo’n project ook in Den Haag goed werken. ,,Haagse musea doen al veel, maar door hier ook een project naar Rotterdams voorbeeld te starten, pakken we de kans nog meer jongeren naar musea te krijgen”, stelt ze. ,,De kennismaking met kunst helpt jongeren om minder aannames te doen en zaken vanuit verschillende perspectieven te zien. Dat maakt cultuureducatie zo belangrijk.



