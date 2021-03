Meer mensen met hartstilstand en beroerte: ziekenhuizen oefenen op code zwart ic-bedden

Dweilen met de kraan open bij Haagse ziekenhui­zen: ‘Vastgelo­pen coronazorg is een nachtmer­rie’

26 oktober Met de coronazorg ging het vrijdagavond bijna mis in de ziekenhuizen in Den Haag en omstreken. Toch ze zijn ze het weekeinde nog redelijk doorgekomen, met hulp van buitenaf. Maar Ingrid Wolf van Haaglanden Medisch Centrum is verre van gerustgesteld: ,,Ik maak me nog steeds grote zorgen.”