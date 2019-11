Meer onderzoek naar ontucht met meisje (14) uit jeugdinstelling

Het destijds 14-jarige slachtoffer werd vorig jaar tussen eind augustus en 6 september door de instelling Harreveld vermist. Ze werd teruggevonden in een pand in Den Haag. Het OM beschuldigde de 27-jarige Hagenaar al van onttrekking van het meisje aan het wettelijke gezag. Deze week maakte het OM bekend dat de Hagenaar ook ontucht met haar gepleegd zou hebben.

Het OM verzette zich daartegen. De rechtbank vindt het echter ook nodig dat het slachtoffer opnieuw ondervraagd wordt over wat er met haar is gebeurd. “Het is niet altijd voor 100 procent hetzelfde wat ze heeft gezegd”, zei de rechter over haar eerdere verklaringen. Het is de bedoeling dat de vermissingszaak op 15 januari inhoudelijk wordt behandeld.